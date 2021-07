Kvinde på stoffer kørte bil på sti - flere måtte springe

En cyklist kørte ind en lygtepæl, da vedkommende ville undgå at blive ramt af kvinden, der efterfølgende slog ud for stoffer i en test.

Flere måtte springe for livet, da en 31-årig kvindelig bilist i en hvid Kia Rio mandag aften kørte på et stisystem i Vallensbæk.

Det fortæller anklager Rune Rafn, som onsdag krævede kvinden varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Dommeren valgte at fængsle kvinden i to uger.

Dommeren mener, at der er en særligt bestyrket mistanke om, at kvinden er skyldig i sigtelsen om at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed.

Kvinden nægtede i grundlovsforhøret sigtelsen, men erkender at have kørt bilen og at have taget stoffer. Ifølge Rune Rafn forklarede kvinden i retsmødet, at hun var i færd med at hente sin datter.

Hun har desuden indrømmet at have taget stoffer.

- Hun har forklaret, at hun har taget nogle stoffer dagen før, siger anklageren.

Desuden fortalte kvinden, at hun uforvarende havde taget stoffer inden kørslen, fordi hun havde fået noget i en sodavand.

Den farlige kørsel fandt sted mandag aften omkring klokken 20.30, hvor kvinden i bilen befandt sig på et stisystem i Vallensbæk. Tre vidner har fortalt, at de måtte springe til siden, mens en fjerde måtte trække sin hund til sig.

Heldigvis kom ingen af vidnerne til skade. Men det var ifølge anklageren ikke kvindens fortjeneste, da hun ifølge anklageren ikke forsøgte at undvige.

Den 31-årige kvinde stoppede efterfølgende af egen drift og blev anholdt af politiet, som målte hende positiv for stoffer i en test. En blodprøve skal analyseres for endeligt at klarlægge, hvad hun havde i blodet.

Politiet beslaglagde desuden bilen, som er ejet af kvindens far. Siden 31. marts har det været muligt for politiet at beslaglægge en bil, selv om det ikke er ejeren, der har kørt bilen. Det vil i sidste ende være på til retten at afgøre, om bilen skal konfiskeres.

Ved en fejl løsladte politiet kvinden igen efter anholdelsen mandag aften, og hun blev anholdt på ny tirsdag omkring middagstid. Nu skal hun foreløbigt sidde varetægtsfængslet i to uger.

Hun har dog lidt tid til at overveje, om hun vil kære afgørelsen om fængsling til landsretten.