Kvinde på motorcykel dræbt - ramte to modkørende biler

En 43-årig kvinde fra Ringsted har fredag mistet livet i en motorcykelulykke på Næstvedvej i Sorø, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi får meldingen klokken 13.13. Hun har ramt en modkørende personbil og har så mistet herredømmet over motorcyklen. Efterfølgende har hun ramt en varebil, der kørte bag personbilen, fortæller politiets vagtchef Stefan Jensen.

For at klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken har politiet haft en bilinspektør på stedet. Det er en teknisk ekspert, som via forskellige former for undersøgelser og beregninger ofte er i stand til at sige noget om for eksempel hastighed eller fejl på de implicerede køretøjer.

- Vi afventer fortsat konklusionen fra undersøgelsen, så på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige mere om årsagen til ulykken.

Stefan Jensen oplyser, at kvinden var alene på motorcyklen. Ud over hende er ingen kommet fysisk til skade ved ulykken.

Han oplyser desuden, at de nærmeste pårørende til den 43-årige er blevet underrettet.