Kvinde på 74 år for retten anklaget for muligt kanyledrab

Her sidder den tiltalte - en ældre, lav og tætbygget russisk kvinde - ved siden af en tolk, mens anklager Anders Larsson fortæller om sagen.

Anklagen mod kvinden går på, at hun i februar 2017 dræbte sin mand ved at stikke ham med en nål eller kanyle flere gange i halsen, brystkassen og skulderen, så hans lunge klappede sammen, og han døde.

Kvinden nægter sig dog skyldig, og hun afgiver onsdag forklaring i retten.

- Nej, selvfølgelig har jeg ikke det, svarer hun på anklagerens spørgsmål om, hvorvidt hun har stukket sin mand med en kanyle.

Sagen har været snart fire år undervejs. Den begyndte 23. februar 2017.

På det tidspunkt var parrets voksne datter for nylig afgået ved døden, og to politifolk ankom til mandens lejlighed på Amager, fordi en kvinde havde undret sig over, at han ikke var med til datterens begravelse.

Den ældre kvinde åbnede døren, og herefter gjorde de et forfærdeligt syn.

- Den ene betjent kigger nedad trappen til underetagen og ser en person ligge på trappen, siger Anders Larsson.

Manden havde været død i noget tid, for liget var i forrådnelse. Ifølge anklageskriftet blev drabet begået 13. februar eller i dagene efter.

Kvinden blev straks mistænkt i sagen, og hun sad varetægtsfængslet i et halvt år, inden hun igen blev sat på fri fod, hvilket hun stadig er i dag. Mistanken forsvandt dog ikke, og kvinden blev i 2019 tiltalt for drab.

Siden er sagen blevet forsinket flere gange. Blandt andet måtte den først aflyses, fordi man midlertidigt bremsede for teledata som bevis i sager, og så satte coronapandemien et stop for sagen.

Selv om parrets datter, som manden adopterede efter at have mødt moren, døde, før manden angiveligt blev dræbt, spiller hun en central rolle i sagen.

Anklageren fortæller nemlig, at datteren skal have fortalt, at moren forgiftede datterens biologiske far, som døde for mange år siden af overforkalkning i hjertet. Det var før, at den tiltalte kvinde kom til Danmark.

I anklageskriftet påstås det, at kvinden foruden stikkene også forsøgte at dræbe manden med et østeuropæisk lægemiddel. Det mislykkedes, fordi dosis ikke var tilstrækkelig, hedder det.

Med til anklageskriftet hører, at kvinden skal have lavet et falsk testamente i sin afdøde datters navn i et forsøg på at få fat i hele arven.

Anklageren understreger dog også, at der ikke er nogen forbrydelse bag datterens død.

Det er et nævningeting, der skal afgøre sagen, som varer flere dage.