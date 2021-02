Kvinde og mand fundet døde i hus - årsag er ukendt

De to personer, der begge er fra Nordjylland, blev efterfølgende erklæret døde. Men intet tyder tilsyneladende på, at de eksempelvis er blevet dræbt, oplyser Nordjyllands Politi onsdag morgen.

I en villa i den nordjyske by Sæby blev en kvinde og en mand tirsdag aften fundet livløse af politiet.

- Vi kan ikke udtale os konkret omkring dødsårsagen, før vores undersøgelser er færdiggjort, men der er ikke noget, der peger i retning af, at der skulle være sket en forbrydelse, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden, der er i 50'erne, og manden, som er i 70'erne, blev fundet i hjemmet, efter at politiet blev kaldt til stedet klokken 17.27. Anmeldelsen lød på, at der lå to livløse personer i huset.

Siden har betjente og kriminalteknikere arbejdet på adressen.

Tirsdag aften oplyste politiet, at der blev arbejdet med "mistænkeligt dødsfald" på stedet. Det er først onsdag, at oplysningen om to dødsfald er kommet frem.

Onsdag skal retsmedicinere undersøge de to lig for at finde frem til en dødsårsag. Den er på nuværende tidspunkt ukendt.

Derudover skal der foretages tekniske undersøgelser på og omkring findestedet, ligesom at mulige vidner skal afhøres.

- På den måde stykker vi et præcist billede sammen af omstændighederne før, under og efter dødsfaldene, siger Frank Olsen.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere om sagen. Derfor er det uvist, hvad der ligger til grund for politiets vurdering af, at der ikke er sket en forbrydelse.

Pårørende til de to døde er blevet underrettet.