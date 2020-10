Kvinde og hund blev ramt af skud på campingplads i Græsted

Politiet søger vidner efter skyderi ved Smidstrup Camping nær Græsted i Nordsjælland sent mandag aften.

En ukendt gerningsmand affyrede sent mandag aften flere skud på en campingplads i Nordsjælland og ramte dels en 20-årig kvinde og dels hendes hund.

Det oplyser politiet om episoden, som der kom meldinger om lidt før klokken 22.30.

Skuddene blev affyret, da kvinden og hendes jævnaldrende kæreste samt parrets hund ud på aftenen kom tilbage til deres campingvogn på Smidstrup Camping på Helsingevej i Græsted.

Kvinden blev ramt i sin ene balle og fik behandling på et sygehus.

Umiddelbart vurderer Nordsjællands Politi, at afstanden mellem gerningsmand og par var cirka 30 meter.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner, siger Henriette Døssing, der er presse- og kommunikationskonsulent.

Hun tilføjer tirsdag morgen, at det er for tidligt at sige noget om motivet til skyderiet. Hun kan heller ikke sige noget om hundens tilstand.

Natten til tirsdag var campingpladsen afspærret af politiet i forbindelse med undersøgelse af sagen.