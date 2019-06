Et dansk par fik i 2013 tvillinger ved hjælp af en ukrainsk rugemor. Den danske mand er far til barnet, men den danske kvinde må ikke stedbarnsadoptere, fordi parret har betalt rugemoren for sit samtykke til adoptionerne, slår Østre Landsret fast. (Arkivfoto).

Kvinde må ikke adoptere tvillinger født af rugemor

Et dansk par, der fik tvillinger ved hjælp af en rugemor, har fået afslag på, at kvinden i parret må adoptere.

For lidt over fem år siden fik et dansk par tvillinger, som blev født af en ukrainsk rugemor.

Mens manden er far til børnene, der er blevet til ved insemination med hans sæd, kan kvinden ikke blive mor til børnene i juridisk forstand.

Det slår Østre Landsret fast i en afgørelse fredag. Den holder dermed fast i afgørelser fra både Ankestyrelsen og byretten, som har givet afslag på adoption.

Afslaget er givet med den begrundelse, at det danske forældrepar betalte den ukrainske kvinde for at være rugemor.

- Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at der i forbindelse med betalingen til fertilitetsklinikken i Ukraine var ydet surrogatmoren vederlag ud over dækning af konkrete, rimelige udgifter i forbindelse med surrogatmorens graviditet og fødsel, skriver landsretten på sin hjemmeside.

I sagen har den danske kvinde dog afvist, at rugemoren fik mere end de 200 euro om måneden, som rugemoren modtog til dækning af blandt andet medicin.

Landsretten mener, at hensynet til børnene taler for, at den danske kvinde må stedbarnsadoptere dem. Alligevel vurderer retten, at kvinden ikke skal have lov.

Det skyldes, at der også skal tages hensyn til, at adoptionsloven forbyder betalte arrangementer af hensyn til at beskytte børn mod at blive handelsobjekter.

Tvillingerne har boet hos det danske par siden fødslen, og Østre Landsret lægger i afvisningen af adoptionen også vægt på, at den danske kvinde sammen med faren deler forældremyndigheden over barnet.

Dermed er der ikke udsigt til, at afgørelsen vil ændre børnenes hverdag, lyder det fra retten.

Advokat Louise Traberg Smidt, som har repræsenteret parret i sagen i byretten, er ærgerlig over, at også landsretten har givet afslag.

- Det betyder noget at blive anerkendt som mor til sit barn - ikke bare følelsesmæssigt. Rent juridisk har det en betydning i forhold til at være livsarving.

- Og så står man juridisk bedre, hvis faren dør. Fordi så står vi med to børn, som de facto ikke har nogen forældre, siger hun.

Den ukrainske mor har indvilget i, at den danske kvinde skulle adoptere børnene efter fødslen. Efter ukrainsk ret anses den ukrainske mor heller ikke som børnenes mor.