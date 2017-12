Kvinde kendt skyldig i at bestille lejemord på nettet

Tilbage i marts indløb der en ordre på en lejemorderhjemmeside på det såkaldte mørke internet. Ordren gik på, at den sicilianske politimand Sergio skulle dræbes ved brug af pistol med lyddæmper og med skud i hovedet.

Retten i Lyngby har fredag kendt en 58-årig italiensk kvinde fra Hellerup skyldig i at bestille et lejemord på sin sicilianske kæreste via det mørke internet og betale med den digitale valuta bitcoin.

Ordren var ledsaget af billeder af Sergio og en detaljeret beskrivelse af omgivelserne ved hans hjem samt et tip om, hvor man kunne ligge på lur.

Retten har i sin afgørelse om skyldsspørgsmålet netop lagt vægt på, at der er afgivet en ordre, og at der er blevet betalt et beløb i bitcoins svarende til 29.300 kroner.

Via international efterretningsvirksomhed endte oplysningerne om drabsordren hos italiensk politi. De afhørte Sergio, og på grund af billederne endte sporet i Danmark.

Her boede hans kæreste, og billederne var taget sammen med hende.

Dansk Politi blev underrettet, kvinden blev anholdt og varetægtsfængslet.

Hun har fra begyndelsen af nægtet sig skyldig. Under sagen har hun fortalt om en mystisk person kaldet "Luc", som hun har haft et venskabeligt forhold til. Hun mener, at det må være ham, der har afgivet drabsordren.

- Vi finder forklaringen om Luc utroværdig, lyder det fra retsformand Ulrik Finn Jørgensen.

Senere fredag vil retten udmåle en straf til kvinden. Normalt straffes et drabsforsøg med fængsel i seks år, men ifølge senioranklager Kenn Jørgensen bør straffen i denne sag være højere.

- Anklagemyndighedens opfattelse er, at der bør straffes med mere end seks års fængsel, fordi der er tale om et lejedrab. Det vil sige syv år eller opefter, siger Kenn Jørgensen.

- Det almindelige forsøg på manddrab er typisk i en ophedet situation - et skænderi eller lignende, - hvor det så ender med, at den ene forsøger at slå den anden ihjel, siger han.

Forsvarer Mie Sønder Koch mener dog, at der i sagen er formildende omstændigheder, så straffen bør ligge under de seks år.

- I andre sager om drabsforsøg har vi ofte en såret forurettet, som ville være død, hvis ikke der var blevet ydet lægehjælp, siger hun.

- I denne sag har den forurettede Sergio aldrig reelt været i fare, lyder det fra advokaten.

Ud over en fængselsstraf forlanger anklagemyndigheden, at kvinden skal udvises af Danmark og udstyres med et indrejseforbud for bestandig.

Kvinden har opholdt sig i Danmark i mere end 28 år. Hun har to voksne børn på 20 og 23 år.