Kvinde idømmes ti års fængsel for transport af narko

Det udløste ti års fængsel, da en kvinde indrømmede at have transporteret, købt og solgt flere kilo amfetamin.

En 45-årig kvinde er i Retten i Randers blevet idømt ti års fængsel for at have transporteret mindst ti kilo amfetamin.

Desuden er hun blevet dømt for at have købt og videresolgt knap to kilo af det samme ulovlige stof.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden blev anholdt og sigtet i sagen den 16. juni.

Onsdag erkendte hun sig skyldig i et retsmøde ved Retten i Randers. Og dermed var sagen eksekveret.

Konkret tilstod kvinden, at hun i december 2019 transporterede mellem 10 og 15 kilo amfetamin fra en adresse i Østjylland til en parkeringsplads i Aarhus.

Her blev stofferne overdraget til en mand.

Desuden erkendte hun, at hun i perioden fra 31. marts til 23. maj 2020 havde købt og videresolgt 1,8 kilo amfetamin.

Endelig blev den 45-årige dømt for et indbrud og et indbrudsforsøg.