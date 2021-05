Kvinde i hvidvasksag afviser kendskab til konti i Danske Bank

Sagen drejer sig om de kommanditselskaber, som rådgiverselskaberne Cph Consulting og Dan Consulting oprettede og administrerede. Via selskaberne strøg der 30 milliarder kroner gennem den lukkede filial i en årrække.

Og nu sigtes kvinden af hvidvask af det enorme beløb sammen med to andre personer, som var knyttet til de to selskaber.

Men Christiansen, der var ansat og i en periode også direktør, afviser altså kendskab til konti i Danske Bank.

Var det et tilfælde, at alle de 43 selskaber havde konti netop i den estiske filial, vil anklageren fra Bagmandspolitiet vide.

- Jeg har ingen anelse om det. Jeg ved ikke, hvem der havde konto i Danske Bank, siger kvinden.

I retsmødet fortæller senioranklager Rasmus Maar Hansen, at der er fundet en samarbejdsaftale mellem Dan Consulting og Danske Bank i Estland.

Men det ved hun ikke noget om, lyder forklaringen fra kvinden. Hun understreger, at hun især udførte sekretærarbejde og sendte attester til for eksempel Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen.

- Der nævnes store beløb, som ikke siger mig noget som helst, siger den 47-årige kvinde om de 30 milliarder kroner.

- Det er mildest talt useriøst, siger Camilla Christiansen om det faktum, at Bagmandspolitiet blandt andet har foretaget søgninger på Google.

Men senioranklageren mener, at hun har deltaget i hvidvask i godt ti år, og at hun på ny vil hjælpe bagmænd med at skjule sorte fortjenester, såfremt hun løslades.

Han anslår, at kvinden står til en ny straf på fængsel i fem år, såfremt hun senere tiltales og dømmes. For 13 dage siden lød straffen i en anden hvidvasksag med hende som hovedperson på fængsel i tre år og 11 måneder.

Forsvareren, advokat Ulrik Sjölin, omtaler den nye sag som "mærkelig".

- Man slutter fra lidt til meget. Men hvordan er det lige, hun passer ind i det, spørger han.

- Hun aner ikke noget om, hvad der foregår i de selskaber, hun har intet at gøre med 30 milliarder, siger han.

Retsmødet ender dog med fængsling frem til 16. juni.