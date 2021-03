Kvinde holdt tale ved demo: Så længe skal hun i fængsel

Det var en enig domsmandsret, som fandt kvinden skyldig i at have opfordret til vold ved en demonstration i København 9. januar.

En 30-årig mor til to brød grædende sammen, da hun fredag i Københavns Byret blev idømt to års fængsel.

Demonstrationen var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Straffen er blevet fordoblet i forhold til, hvad en en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten har nemlig fulgt anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og giver retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

- Coronabestemmelsen om dobbelt straf finder anvendelse, siger retsformanden ved domsafsigelsen.

- Uden denne regel skulle straffen have været et års fængsel, siger han videre og uddyber, at der er lagt vægt på kvindens ytringer og handlinger i forbindelse med demonstrationen.

Forsvarer Hassan Mahmood argumenterede modsat for, at hans klient, der nægter sig skyldig, skulle frifindes.

Han oplyser fredag, at kvinden har taget betænkningstid i forhold til, hvorvidt hun vil anke dommen.

Den 30-årige mor udbrød grædende: "Jeg har to børn", da dommen blev læst op. Da hun skulle ud for at tale med sin forsvarer, sagde hun, at hun ikke kunne gå.

Kvinden er dømt for at have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder på blandt andet Rådhuspladsen.

Her holdt hun en tale, hvor hun blandt andet spurgte demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde".

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 28. januar, og retten har bestemt, at kvinden foreløbig skal blive i arresten.