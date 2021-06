Kvinde fra Men In Black-demo får vekslet to års fængsel til 60 dage

Med tårer i øjnene og lettelse i stemmen kunne 31-årige Nanna Skov Høpfner onsdag forlade Østre Landsret og se frem til at kramme sine to små børn samme aften.

Dem har hun ikke set, siden hun i slutningen af januar blev varetægtsfængslet og efterfølgende tiltalt og dømt for en stribe lovbrud i forbindelse med en demonstration på Rådhuspladsen i København 9. januar.

Men onsdag har landsretten valgt at gå i modsat retning af Københavns Byret, som i marts idømte hende to års fængsel. I stedet lyder dommen nu på 60 dages fængsel.

Umiddelbart efter domsafsigelsen skyndte den 31-årige kvinde sig i favnen på den nære familie og de veninder, der havde taget plads i retssalen. Samtidig kunne jubelskrig og klapsalver høres fra gaden.

Nanna Skov Høpfner var den første, der blev dømt i byretten efter den særlige coronaparagraf 81d for sin rolle ved demonstrationen.

Her fandt retten, at hun havde spillet en ledende rolle og blandt andet havde opfordret til vold i forbindelse med en tale. Da demonstrationen var sket som protest mod regeringens håndtering af coronaepidemien, fordoblede domstolen straffen med 81d i hånden.

Men landsretten har alene fundet det bevist, at hun er skyldig i at have deltaget i en demonstration, efter at den var blevet opløst af politiet, samt grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Derudover har ingen af de seks dommere fundet, at coronaparagraffen skulle tages i brug.

Demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder, var arrangeret af bevægelsen Men In Black og imod coronarestriktioner.

Derfor blev der rejst tiltale efter 81d, der handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

Men for anden gang har landsretten altså afvist, at paragraffen kan bruges i forbindelse med lovbrud ved demoen. I maj fik en mand ændret sin straf fra 15 til 10 måneders fængsel for stenkast.