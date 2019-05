Partileder Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs kalder det "rablende vanvittigt", at Bwalya Sørensen, stifter af den danske gren af bevægelsen "Black Lives Matter", har fået en overfaldsalarm af frygt for ham. (Arkivfoto)

Kvinde føler sig chikaneret af Rasmus Paludan gennem flere år

Kvinden Bwalya Sørensen, som sidste år anmeldte Rasmus Paludan for racisme, har oplevet tiltagende chikane fra Stram Kurs-partilederen.

I søndags demonstrerede han ved hendes hjem. Nu har hun fået overfaldsalarm og søgt om polititilhold. Det skriver Berlingske.

Bwalya Sørensen er stifter af den danske gren af bevægelsen "Black Lives Matter".

Hun anmeldte sidste år Rasmus Paludan for racisme på grund af en video, der blev optaget foran hendes hjem i Albertslund.

Paludan blev 5. april dømt 14 dages betinget fængsel ved Retten i Glostrup for en nedsættende kommentar om sorte mennesker, hvor han også omtalte Bwalya Sørensen. Paludan har anket den dom.

Efter dommen havde Bwalya Sørensen håbet, at retssagen ville blive afslutningen på det, hun har oplevet som flere års chikane.

Stik mod hendes forventning oplevede Bwalya Sørensen, at chikanen eskalerede.

Samme dag, som dommen faldt, ringede Rasmus Paludan til hende og sagde, at han var journalist på mediet Frihedens Stemme.

Han oplyste, at Stram Kurs i den nærmeste fremtid ville demonstrere ved den vej i Albertslund, hvor Bwalya Sørensen bor.

Samme aften stod Paludan pludselig med et kamera foran Bwalya Sørensens hjem i Albertslund. Han optog en video, hvor han nævner Black Lives Matter og Bwalya Sørensen.

Hun følte sig ikke tryg ved at være hjemme og ringede derefter til politiet og har efterfølgende fået en overfaldsalarm. Desuden har hun søgt om et polititilhold, men venter stadig på en afgørelse.

Rasmus Paludan afviser, at han skulle chikanere Bwalya Sørensen. Han understreger over for Berlingske, at der har været tale om lovlige og anmeldte demonstrationer i Albertslund.

Partilederen forklarer, at han blev nødt til at ringe til Bwalya Sørensen efter retssagen, fordi han i en artikel på sit eget onlinemedie, Frihedens Stemme, ville nævne hende.

Rasmus Paludan siger desuden til Berlingske, at han er ligeglad med, at Bwalya Sørensen har opfattet hans adfærd som truende. Han synes, at "hun er et rablende vanvittigt" og "et meget ubehageligt menneske".

Paludan kalder det "rablende vanvittigt", at Bwalya Sørensen har fået en overfaldsalarm og mener, at det er spild af politiets ressourcer, at hun har anmodet om et tilhold.