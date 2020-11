Kvinde fængslet for voldsomt overfald på mand på vandrerhjem

Da gæsten var ankommet, trådte en ukendt person ind på værelset, en stol blev sat for døren, og døren blev låst. Og så blev gæsten overfaldet.

Det fremgår af sigtelsen mod en 40-årig kvinde, som torsdag har været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Hun sigtes for grov vold og for at have planlagt overfaldet sammen med den foreløbig ukendte medgerningsmand.

Offeret blev ifølge politiet slået, sparket og trampet på kroppen og i hovedet. Desuden blev han truet med en kniv.

Det var den ukendte medgerningsmand, der begik selve volden, mens den 40-årige kvinde med tilråb opfordrede vedkommende til at udføre overfaldet.

Kvinden filmede angiveligt en del af overfaldet, som skete i tidsrummet fra midnat tirsdag til klokken 09.40 onsdag formiddag.

Under grundlovsforhøret nægtede den 40-årige sig skyldig. Det blev holdt bag lukkede døre, så det er uvist, hvad hun forklarede om sagen.

Hun blev varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage.

Medgerningsmanden er på fri fod.