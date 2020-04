Kvinde fængsles for medvirken til brutalt drab i Holbæk

En kvinde på 20 år er blevet varetægtsfængslet i sagen om drabet på en 18-årig mand i Holbæk for et år siden.

Kvinden nægter sig skyldig, kom det frem i retsmødet, skriver det regionale medie nordvestnyt.dk.

Det er den anden anholdelse og efterfølgende fængsling i sagen, efter at politiet for nylig gik ud med en appel til offentligheden om hjælp til efterforskningen af drabet, som skete 28. april sidste år.

Zobair Saidi mistede livet i bebyggelsen Ladegårdsparken, da han blev ramt af flere skud i hovedet og kroppen. Våbnet var en revolver.

I fredags blev en 27-årig mand anholdt og fængslet. Han sigtes for at have været med til at planlægge forbrydelsen ved at lokke offeret i en fælde.