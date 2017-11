Kvinde får ni måneders fængsel for at bryde udrejseforbud

Anklager Sonja Hedegaard krævede ellers Palani idømt et års ubetinget fængsel for at have overtrådt udrejseforbuddet.

Det fortalte hun onsdag i sin procedure i Københavns Byret, hvor Palani er tiltalt for at have rejst til Syrien og Irak, selv om hun havde et udrejseforbud.

Sagen er den første af sin slags.

- Det straffes som udgangspunkt med fængsel i seks måneder, og det er skærpende, hvis udrejsen foregår til det område, som udrejseforbuddet er rettet imod, siger Sonja Hedegaard.

Den 24-årige dansk-kurder erkender selv at have brudt forbuddet og rejst til Qatar, men hun nægter at være rejst videre til Irak og Syrien. Hun har forklaret, at hun var på ferie i Qatar.

Joana Palanis forsvarer, Erbil Kaya, mener ikke, at den dansk-kurdiske kvinde burde idømmes en ubetinget straf. Han foreslog i stedet en betinget straf på en måned.

Forsvareren mener ikke, at Palani har været i Irak og Syrien, og det bør give en mildere straf.

- Jeg mener ikke, at den bevisførelse, der har været beviser det. Derfor kan hun ikke erklære sig skyldig i de skærpende omstændigheder, siger Erbil Kaya.

Retten var dog af en anden mening. Den lægger til grund for dommen, at Palani ikke var på ferie i Doha, men rejste videre til Irak og Syrien.

Joana Palani har flere gange været i Irak og Syrien, hvor hun har kæmpet mod Islamisk Stat, og derfor fik hun i september 2015 et forbud mod at rejse ud af landet.

Knap et år efter udrejseforbuddet brød hun det, da hun 6. juni 2016 fløj til Doha i Qatar. Derfra rejste hun ifølge anklagen videre til Irak og Syrien, hvor hun opholdt sig og deltog i kampe indtil 8. oktober.

Joana Palani har tidligere kæmpet sammen med de kurdiske Peshmerga-styrker i det nordlige Irak mod Islamisk Stat og været tilknyttet YPG i det nordlige Syrien.

Sonja Hedegaard mener ikke, at der er nogle formildende omstændigheder i sagen, men det er Erbil Kaya ikke enig i. Han lægger vægt på, at hun har kæmpet imod Islamisk Stat.

- Vi kan ikke sammenligne dem, der har kæmpet side om side med koalitionen med dem, der kæmper for dem, der har begået terrorangreb, siger forsvareren.

Foruden sagen om udrejseforbuddet har der været en sag om, hvorvidt det var i orden, at politiet inddragede hendes pas og gav udrejseforbuddet.

Københavns Byret har sagt god for udrejseforbuddet, men Palani har kæret den kendelse til landsretten.