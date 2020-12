En kvinde er i dag blevet varetægtsfængslet, efter at hun er blevet sigtet for at bedrive rufferi på 11 bordeller i hele Jylland for mindst 500.000 kroner. (Arkivfoto)

Kvinde fængslet for rufferi for mindst en halv million

I Esbjerg er en kvinde blevet varetægtsfængslet og sigtet for at drive bordeller for mindst 500.000 kroner.

En 29-årig kvinde er ved Retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Hun er sigtet for i samarbejde med to andre kvinder at drive bordeller på 11 forskellige steder over hele Jylland med en omsætning på mindst 500.000 kroner.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi efter dagens retsmøde, der foregik bag lukkede døre.

De to andre kvinder, der er 21 år og 17 år, er blevet sigtet for medvirken, men er ikke blevet varetægtsfængslet.

Politiet har efterforsket sagen gennem længere tid.

Politiet mener, at kvinderne har drevet bordellerne over hele Jylland, hvor udenlandske prostituerede har modtaget kunder.

Kvinderne skulle have fundet kunder til bordellet gennem annoncer på internettet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste tirsdag, at det har fået hjælp fra fire andre politikredse, men vil endnu ikke afsløre, hvilke andre politikredse der er tale om.

Anklagemyndigheden oplyser, at den 21-årige og den 17-årige ikke er blevet varetægtsfængslet, fordi de er sigtet for medvirken og ikke rufferi.

Den 29-årige kvinde var imod varetægtsfængslingen, hvorfor hun har kæret kendelsen.

Anklagemyndigheden kunne imidlertid af hensyn til efterforskningen ikke oplyse, hvilken baggrund de sigtede kvinder har, eller mere præcist hvor i Jylland bordellerne er blevet drevet.

Sigtede bliver varetægtsfængslet, hvis dommeren til grundlovsforhøret vurderer, at der er behov for at frihedsberøve den sigtede, mens efterforskningen er i gang.