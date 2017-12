Kvinde er sigtet for at tappe sin søns blod gennem seks år

Kvinden, der har siddet varetægtsfængslet siden september, har ifølge politiet fremprovokeret sygdomssymptomer hos sønnen ved at tappe hans blod.

Midt- og Vestjyllands Politi har sigtet en 35-årig kvinde fra Skjern for langvarig mishandling af sin seksårige søn.

Mishandlingen stod angiveligt på fra august 2011 og frem til anholdelsen seks år senere. Det vil sige, at sønnen var helt lille, da morens mishandling gik i gang. I dag er meldingen, at drengens helbred er i markant bedring.

Af sigtelsen mod kvinden fremgår det, at drengen gennem årene har gennemgået adskillige undersøgelser med henblik på at udrede årsagen til hans massive blodmangel.

I den forbindelse har han modtaget cirka 110 portioner blod for at rette op på de mange liter blod, som moren tappede.

Politiet kom på sporet af sagen efter en anmeldelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Her mente man, at barnet muligvis blev udsat for mishandling.

Kvinden blev anholdt om morgenen 25. september i sit hjem i Skjern.

I forbindelse med det efterfølgende grundlovsforhør erkendte hun at have tappet blod fra sønnen gennem en længere periode.

Det fremgår ikke, hvad kvinden har sagt om sit motiv. Der kan være tale om den psykiske lidelse Münchausens syndrom by proxy.

Ifølge hjemmesiden sundhed.dk er det en tilstand, hvor en voksen simulerer eller skaber symptomer hos et barn for at opnå en psykologisk gevinst gennem barnets indlæggelse.

Den 35-årige kvinde er blevet mentalundersøgt, og politiet afventer nu Retslægerådets vurdering af undersøgelsen.

De lægefaglige eksperters vurdering vil efter alt at dømme få betydning for, hvilken straf eller sanktion kvinden kan idømmes.

I begyndelsen af det nye år ventes politiet at have afsluttet efterforskningen.

Herefter vil det være op til anklagemyndigheden at afgøre, om kvinden skal tiltales.