Kvinde er død efter ulykke med løsrevet autoværn

En 33-årig kvinde er mandag aften afgået ved døden, efter at hendes bil mandag morgen blev ramt af dele fra et løsrevet autoværn på Motorring 3 uden for København, oplyser politiet.

- Hun er afgået ved døden på hospitalet her til aften, fortæller vagtchef Torben Wittendorf fra Københavns Vestegns Politi.