Kvinde dømt for drab - holdt rygepauser under mishandling

55-årige Ane Birthe Nuno Nielsen er idømt 13 års fængsel i Vestre Landsret for et brutalt drab i Aalborg.

En 79-årig mand blev i flere timer udsat for en voldsom mishandling i en nu 55-årig kvindes lejlighed i Aalborg.

Manden blødte ihjel efter at være blevet stukket og snittet med kniv hele 111 gange.

Den 55-årige Ane Birthe Nuno Nielsen blev i byretten sidste år idømt 13 års fængsel for drab, og den dom har Vestre Landsret torsdag stadfæstet.

Den ældre mand mødte kvinden 22. november 2018 på Mallorca Bar i Aalborg. Han var sexkunde, og de gik sammen hjem til hende fra baren omkring klokken 14.

Her gik det dog galt. Ifølge Nordjyske, som dækkede sagen i byretten, sagde manden noget til kvinden, som gjorde hende vred.

Hun angreb manden med gryder, pander og en slynge med sten i og stak ham mange gange i ansigtet, brystet, benene og armene. Undervejs holdt hun rygepauser, har hun forklaret ifølge Nordjyske.

Efter flere timers mishandling gik kvinden tilbage til Mallorca Bar, hvor hun drak sig fuld, og først omkring midnat ringede hun til politiet. Da var den 79-årige blødt ihjel i hendes lejlighed.

Ane Birthe Nuno Nielsen har i retten erkendt vold med døden til følge, men nægtet drab.

- Jeg havde ikke på noget tidspunkt tanker om, at jeg skulle dræbe ham. Jeg tænkte kun, at han skulle have en ordentlig røvfuld, sagde hun i byretten ifølge Nordjyske.

Retten i Aalborg valgte dog at dømme for drab, og nævningetinget mente, at det krævede en ekstra hård straf, at det var grov og meningsløs vold, hvor ofret led meget undervejs.

Derfor gik byretten ud over de sædvanlige 12 års fængsel, som er udgangspunket for drab. Og torsdag er et nævningeting i Vestre Landsret altså ligeledes kommet frem til, at 13 års fængsel er en passende straf.