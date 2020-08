Kvinde blev ramt af skud under gåtur

Under en gåtur på Svanevej i Randers blev en 74-årig kvinde tidligt tirsdag morgen ramt af skud affyret fra et haglgevær.

Efter flere afhøringer i området har politiet anholdt og sigtet to mænd på henholdsvis 22 og 54 år. Men efterforskningen fortsætter.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Kvinden mærkede et smæld i benet, da hun blev ramt omkring klokken 06.30. Herefter blev et hagl fundet i hendes ben.

De to anholdte mænd er sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed. Det er foreløbig uvist, hvorfor der blev affyret skud.

Det er politiets opfattelse, at kvinden var et tilfældigt offer.

Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med vidner, der tidligt tirsdag morgen måtte have set en eller flere personer med et haglgevær i kvarteret omkring Svanevej, Nordostvej, Solsortvej, Lodsejervej og Nattergalvej.

Den 74-årige kvinde er blevet behandlet på skadestuen og slipper umiddelbart fra hændelsen uden varige mén.