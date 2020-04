Kvinde blev kastet ud af vindue - eks får syv års fængsel

Det var tæt på at koste en kvinde livet, da hun en eftermiddag i september sidste år blev stukket adskillige gange med en kniv - blandt andet i halsen og ryggen - og derefter blev kastet ud af et vindue.

Gerningsmanden - 38-årige Sulaiman Mizan - var kvindens ekskæreste.

Han er torsdag blevet idømt syv års fængsel for drabsforsøg, oplyser Retten i Kolding, som har behandlet sagen.

Offeret var 26 år på tidspunktet for overfaldet. Hun faldt 6,6 meter og landede på et flisebelagt område.

Hun pådrog sig en blødning i hjernen, hendes lunger klappede sammen, hun fik flere brud på bækkenet, og bugspytkirtlen blev beskadiget.

Kvæstelserne betød, at hun var i fare for at dø.

Sulaiman Mizan har anket dommen til frifindelse.