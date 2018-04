Kvinde blev inviteret med i ubåd: Jeg skulle med alene

Onsdag fortæller en kvinde, at hun den 8. august sidste år - to dage før han sejlede ud med den svenske journalist - blev spurgt, om hun ville alene med ham ud i ubåden.

Flere kvinder har under retssagen mod den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen fortalt, at de er blevet inviteret på tur i ubåden få dage inden, at han sejlede ud med Kim Wall.

Kvinden fortæller, at hun mødte Madsen til en fest ved navn Kinky Salon for cirka syv år siden. Det var ifølge kvinden en fest med udklædning og gøgl, men ikke en egentlig sexklub.

De to havde efterfølgende lidt kontakt, når de mødes tilfældigt i byen.

I maj tog ubådsbyggeren igen kontakt til kvinden over Facebook, hvor han spurgte, om hun ville med en tur ud i ubåden "UC3 Nautilus".

I første omgang lagde Madsen op til en form for picnic i ubåden med både børn og kvindens kæreste, men det ændrede sig i juni eller juli, fortæller hun.

- Han siger først, at vi er mange, der skal afsted. Bagefter siger han, at jeg bare skal med først for at se, om jeg kan lide det. Jeg snakkede med min kæreste om, at det er mærkeligt, når han ikke skulle med, siger hun.

Den 8. august skrev Peter Madsen i en sms, om hun ikke ville med i ubåden den kommende weekend. Hun var dog forhindret, men fortæller også, at hun heller ikke havde lyst.

- Nej, det havde jeg besluttet mig for, at jeg ikke ville. Jeg synes, at det virkede mærkeligt, så det havde jeg ikke lyst til, siger kvinden.

Anklager Jakob Buch-Jepsen vil vide, om hun synes, at han ændrede sig hen over sommeren.

- De sidste par måneder ringede han mere, og jeg synes, at der var mere kontakt, end der havde været før, siger hun.

Ved tidligere retsmøder har to andre kvinder fortalt, at Peter Madsen inviterede dem med i ubåden - dog uden at det blev til noget.

Den 47-årige Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt, at han under sejladsen 10. august sidste ville mishandle og dræbe den svenske journalist. Madsen har alene erkendt, at han parterede liget.