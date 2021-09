Kvinde anker ikke dom for at tilslutte sig Islamisk Stat

To uger efter dommen ved Retten i Glostrup har ingen af parterne valgt at anke dommen til landsretten, oplyser anklagemyndigheden til Ritzau.

Dommen på fem års fængsel til en 23-årig kvinde for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien står ved magt.

Aya Al-Mansi var kun lige fyldt 18 år, da hun i juni 2016 rejste afsted mod Istanbul i Tyrkiet med videre kurs mod Syrien. Her tilsluttede hun sig den militante bevægelse Islamisk Stat i en periode på op mod to år og ni måneder.

Under sagen nægtede hun sig skyldig og forklarede, at hun aldrig har været i Syrien.

Hun var i første omgang taget til Tyrkiet for at møde en kæreste, som hun havde mødt via det sociale medie Twitter. Her endte hun med at opholde sig nogle måneder, inden hun først tog til Egypten for derefter at vende tilbage til Tyrkiet.

Sagens tre dommere og seks nævninger troede dog ikke på hende. De lagde vægt på en række beviser, som senioranklager Bo Bjerregaard fremlagde.

Det var blandt andet nogle billeder, som politiets eksperter ud fra sammenligning med andre billeder stedfæstede til at stamme fra Raqqa i Syrien.

Og - som retten bemærkede i dommen - der var ingen billeder af den påståede kæreste i Aya Al-Mansis telefon.

Retten lagde også vægt på, hvordan forskellige personer, der har været dømt i terrorsager herhjemme og i udlandet har været i kontakt med Aya Al-Mansi og hendes familie.

Det er to et halvt år siden, at Aya Al-Mansi blev anholdt i Tyrkiet. Det blev hun i marts 2019. Og først i juli 2020 blev hun udleveret til Danmark, hvor hun siden har siddet varetægtsfængslet.

Med dommen har retten bestemt, at den tid, som Al-Mansi har været tilbageholdt i Tyrkiet, skal tælle med i afsoningen. Så sammenlagt har hun altså afsonet i knap to et halvt år nu.

Under sagen har blandt andre folketingsmand Naser Khader været indkaldt som vidne.

Aya Al-Mansi er barnebarn af Khaders halvsøster, og han har fortalt, at han i forløbet har formidlet en kontakt mellem kvindens bekymrede familie og Politiets Efterretningstjeneste (PET).