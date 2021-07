Mens området i Vellerup Sommerby onsdag vrimlede med politi og kriminalteknikere, er det alene en buket blomster, der torsdag formiddag vidner om, at en 19-årig mand natten til onsdag mistede livet i et sommerhus efter et håndgemæng.

Kvinde anholdt i drabssag fra sommerhus

Nordsjællands Politi har anholdt en kvinde i drabssagen fra et sommerhus i Vellerup nær Frederikssund.

Det skriver Ekstra Bladet.

Efterforskningsleder Jakob Rahbek fra Nordsjællands Politi oplyser, at det er selve drabet på den 19-årige mand, som politiet har anholdt kvinden for.

- Vi har anholdt en cirka 30-årig kvinde i går (onsdag, red.) klokken 13.05 for drabet. Hun vil blive fremstillet i grundlovsforhør i dag (torsdag, red.) klokken 12.30.

- Det er den videre efterforskning, der fører til den her anholdelse, men mere kan jeg ikke sige, siger efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbek til avisen.

Politiet har allerede varetægtsfængslet en 42-årig mand i sagen.

Retten mente dog ikke, at der var begrundet mistanke om, at den 42-årige havde til hensigt at slå den 19-årige ihjel. Derfor blev han fængslet på en begrundet mistanke om vold med døden til følge i stedet for drab.

Den 42-årige mand er sigtet for at stikke den 19-årige mand med et ukendt objekt fire gange. To gange i brystet, en gang i låret og en gang i foden.

Natten til onsdag fik politiet kort før klokken 04.30 en anmeldelse om, at der havde været håndgemæng mellem to mænd.

Da politiet ankom til stedet, stod den 19-årige mands liv ikke til at redde. Han blev erklæret død kort efter klokken 05.00 onsdag morgen.