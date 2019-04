Kvinde aflyttede nabo ulovligt - men slipper for straf

En 48-årig kvinde er kendt skyldig i forsøg på at have aflyttet sin nabo i jagten på Emilie Meng, der forsvandt i 2016.

Det var i 2016, at det tog overhånd for kvinden fra Korsør, da hun var helt overbevist om, at hendes 69-årige nabo holdt forsvundne Emilie Meng fanget.

Kvinden er kendt skyldig i at bore flere huller i muren til nabohuset, hvorefter hun tog mursten ud og satte optageudstyr op. Så kunne hun optage og aflytte samtaler fra huset.

Retten påpeger, at politiet var opmærksom på, at kvinden foretog aflytningerne og ikke påpegede, at det muligvis var forkert.

Kvinden bliver dog blot dømt for forsøg, da det ikke var muligt at høre noget på de optagelser, der blev lavet.

Optagelserne og kvindens forklaring var en medvirkende faktor til, at naboens hjem blev ransaget ikke mindre end fem gange i 2016.

Kvinden selv har erkendt, at hun optog lyde fra naboens hus, men hun mener ikke, at hun brød loven.

Hun har fortalt, hvordan hun flere gange undervejs har været i kontakt med politiet, der kendte til hendes lytteri.

Og selv om retten ikke finder, at optagelserne indeholdt relevant information, har politibetjente undervejs bekræftet, at de hørte noget.

Det lagde domsmandsretten også vægt på i sin afgørelse, som der blev truffet enstemmigt.

- Det lægges også til grund, at politiet har bekræftet tiltalte i, at der kunne høres på de her optagelser, at en kvinde råbte om hjælp, siger retsformanden.

Kvinden har valgt at modtage dommen.