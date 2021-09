Kunstsalg skal finansiere Løkkes partidrøm

For at rejse penge sælger Lars Løkke Rasmussens politiske mødested kunst. Det skriver Altinget.

For at finansiere oprettelsen af partiet Moderaterne, der er startet af tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen, sælger partiets erhvervsnetværk, Foreningen 8. januar 2021, kunst.

Det skriver Altinget, der også skriver, at det kan være en måde at omgå reglerne for oplysning af politiske donationer på.

- Billedkunstneren og forfatteren Peter Lundberg har udarbejdet tre litografiske værker, som trykkes i et nummereret og håndsigneret oplag på 300 styk.

- Overskuddet fra salget går ubeskåret til Foreningen af 8. januar 2021 som et fundraising-initiativ i bestræbelserne på at støtte oprettelsen af Lars Løkke Rasmussens nye politiske parti økonomisk, står der på erhvervsnetværket på sin hjemmeside.

Prisen lyder på 10.000 kroner for tre styk, der altså vil gå til at støtte Moderaterne.

Til Altinget kalder lektor i statskundskab Karina Kosiara-Pedersen kunstsalget for interessant, da man ved flere køb altså kan støtte Moderaterne for mere end de 20.000 kroner, der normalt betyder, at man ikke kan donere anonymt.

- Men hvis man køber tre sæt litografier og dermed giver 30.000 kroner til denne forening, behøver betalerens navn ikke fremgå af partiregnskabet, da der er tale om køb af et produkt.

- Så jeg forventer ikke, at navnene på køberne vil fremgå af partiets regnskab, siger lektoren.

Det er ikke umiddelbart ulovligt at sælge produkter på den måde for at støtte partier eller politiske bevægelser. Man kunne teoretisk set købe 100 styk unisex kampagnejakke i Socialdemokratiets webshop og således støtte partiet med 25.000 uden at skulle oplyse sit navn.

Desuden består Lars Løkke Rasmussens projekt lige nu af gruppen Det Politiske Mødested, erhvervsnetværket Foreningen af 8. januar 2021 og så altså partiet Moderaterne, der ikke er opstillingsberettiget.

Kommunikationschef for erhvervsnetværket, Jeppe Søe, skriver til Altinget, at der jo ikke er tale om et parti.

- Nu er vi jo altså ikke et parti, men en frivillig forening, der udelukkende driver Det Politiske Mødested.

- Så vi er ikke under partistøtteordninger eller andet endnu. Hvis det var et parti, man støttede, er jeg helt enig i, at køber man over to sæt af 10.000 kroner, er man over støttebeløbet.