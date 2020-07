Kunstnerisk kæmpe har skabt eget gravmæle

Men præstesønnen fra Grindsted, som den 23. juli fylder 85 år, har også skabt et værk til sig selv.

Et gravmæle, som ifølge Kristeligt Dagblad ligner en stor opslået bog. Heinsens og hans hustrus navn står skrevet på venstre side med det første græske bogstav - alfa - og ordene "Af jord er du kommet".

Omegategnet står på højre side med påskriften "Til jord skal du blive" sammen med navnene på Heinsens mormor og morfar.

Midteraksen udgøres af en korsfæstet Jesus-figur.

Selv om gravmælet så småt står klar, er der stadig meget at nå. Heinsens atelier bugner af nye projekter, skriver Kristeligt Dagblad.

Heinsen dyrker religionen og filosofien i sine kunstværker.

Han tog sin teologiske embedseksamen, mens han studerede på kunstakademiet under skulptøren Gottfred Eickhoff.

Siden har interessen for teologi fulgt ham, også i kunsten.

Hans 13 meter høje galgelignende skulpturer i beton fra 2006 peger foran Ollerup Højskole mod Jerusalem, Athen og Rom.

Det er en påmindelse om grundpillerne i den europæiske kultur. Den er et vidnesbyrd om Heinsens tilknytning til religiøse og filosofiske symboler.

Han er også repræsenteret på en stribe museer, heriblandt Louisiana, Statens Museum for Kunst, Aros og Moderna Museet i Stockholm.

I 2005 donerede Hein Heinsen af egen lomme 100.000 kroner for at få koranen oversat til dansk og banet vejen for en "korankritik", ligesom man har bibelkritik.

Hein Heinsen er blandt hovedmændene bag den store kulturkanon. Han dannede i 1974 Institut for Skalakunst sammen med kollegerne Stig Brøgger og Mogens Møller.

Teorierne har de omsat i en række betydelige og kontroversielle udsmykninger.

Heinsens skulpturer fik aarhusianerne til at protestere voldsomt imod et værk på Store Torv. Projektet blev til sidst skrinlagt.

Heinsen er hædret med talrige medaljer og legater.

Han er gift med lægen Eva Engberg. De bor ved Karise på Sydsjælland og har to voksne sønner.