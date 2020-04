Kunstneren med signaturen ’M’

Kunst har altid spillet en stor rolle i Hendes Majestæt Dronningens liv. Hun har tegnet og malet siden barndommen, og som voksen regent har hun prioriteret kunstneriske aktiviteter i en ellers travl kalender. Hendes første seriøse arbejder er fra begyndelsen af 1970’erne, da hun inspireret af Tolkiens ’Ringenes Herre’ lavede en række mindre landskabstegninger. De blev siden benyttet som illustration i trilogien under pseudonymet Ingahild Grathmer.

Udstillinger og opgaver

Dronningen havde sin første udstilling i 1988 på Køge Skitsesamling og har siden udstillet mange steder i ind- og udland alene og sammen med andre.

Hun har blandt andet udstillet på Arken i Ishøj i 2012 og sammen med H.K.H. Prins Henrik på ARoS i Aarhus i 2013.

Dronningen har sat sin signatur ’M’ på værker skabt med mange forskellige teknikker, ikke mindst akvarel, akryl og découpage, hvor udklip fra bøger og blade limes sammen til nye motiver.

Dronningen benyttede découpage, da hun skabte kulisser til filmatiseringen af nogle af H.C. Andersens kendte eventyr, for eksempel ’Snedronningen’ i 2000 og ’De Vilde Svaner’ i 2009. I begge film stod hun også for design af kostumer, som er en anden kunstnerisk interesse, hun har præget dansk kulturliv med.

Det er kendetegnende for Dronningens kunstneriske virke, at hun arbejder med dansk kulturarv – som da hun i 1991 stod for scenografien af August Bournonville-balletten ’Et Folkesagn’ på Det Kgl. Teater.