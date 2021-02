Kunstnere kan se frem til flere penge for privatkopiering

De danske kunstnere kan således se frem til en økonomisk indsprøjtning, efter at kompensationsordningen for privatkopiering er moderniseret i en ny politisk aftale.

Når man fremover som privatperson lovligt kopierer et stykke musik over på sin computer eller smartphone, betyder det, at kunstneren bag får en betaling.

Regeringen er netop blevet enig med SF, De Radikale, Enhedslisten og Frie Grønne om en ny såkaldt blankmedieordning.

- Det har været en bunden opgave, vi har arvet fra den tidligere regering.

- Det har været en svær aftale at lande, men det er vigtigt, at aftalen nu er i hus, så vi kan passe på vores kunstnere, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Blankmedieordningen blev skabt i 1993. Den sørger for, at kunstnere og andre rettighedshavere bliver kompenseret for, at privatpersoner kan kopiere musik, film og lignende over på eksempelvis en cd eller et usb-stik.

Nu tilføjes eksempelvis computere, smartphones og tablets i ordningen.

Den nye aftale har til formål at følge med den teknologiske udvikling, hvor mange i dag ikke længere kopierer over på blanke medier som en cd, men i stedet bruger computerens harddisk eller en smartphone.

- Det er et svært og et meget teknisk område. Danskernes medieforbrug har ændret sig, uden at ordningen er blevet opdateret.

- Derfor har vi med den her aftale lagt ind, at vi hver tredje år gør status på, hvordan det går med medieforbruget, så vi sikrer kompensation til danske kunstnere, siger Joy Mogensen.

I 2019 fik rettighedshaverne 27,6 millioner kroner gennem ordningen, oplyser Kulturministeriet.

Den nye aftale har et årligt kompensationsniveau på 93 millioner kroner.

Beløbet fastsættes ud fra data om, hvilke medier danskerne benytte og hvor meget.

Det endelige beløb til rettighedshaverne afhænger af salget af de forskellige lagringsmedier.

Kompensationen finansieres via afgifter på lagringsmedier. Der vil således være en prisstigning som følge af den nye aftale. Men den vil ifølge kulturministeren være "meget beskeden".

Privatkopiering må ikke forveksles med piratkopiering. En privatperson må gerne kopiere et stykke musik over på en cd til eget forbrug, men piratkopiering, hvor musik, film og serier deles og kopieres er ulovligt.