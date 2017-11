Kunstner stævnet for at misbruge Muhammedtegning

De mener, at Uwe Max Jensen med sit maleri "Gemmeleg" krænker tegnerens og fotografens ophavsret.

Maleriet forestiller en politimand, der sidder på motorvejen foran en flygtningepige med en bombe i turbanen.

Forbundet mener, at billedet krænker ophavsretten på to fronter:

Dels Kurt Westergaards ophavsret til den berømte tegning af Muhammed med en bombe i turbanen, dels et pressefoto med en flygtningepige, der sidder på motorvejen og leger med en politibetjent.

Dansk Journalistforbund krævede i første omgang Uwe Max Jensens maleri fjernet fra kunstnerens blog.

Det skete ikke, og derefter kom sagsanlægget med en krav om en godtgørelse på i alt 133.000 kroner til Kurt Westergaard og Michael Drost-Hansen.

Uwe Max Jensen har på sin blog afvist kravet og forsvaret sig med, at der er tale om en parafrase, altså en fri bearbejdning af en anden kunstners værk.

- Jeg finder det både bizart og skuffende, at Kurt Westergaard deltager i et forsøg på at begrænse en billedkunstners ytringsfrihed, har Uwe Max Jensen skrevet på sin blog.

Retssagen var oprindelig berammet til at finde sted i februar. Men Uwe Max Jensen sygemeldte sig, kort før mødet skulle begynde. Derfor blev sagen udsat.

Da Kurt Westergaard skulle deltage i retsmødet, var der et massivt sikkerhedsopbud ved Retten i Aalborg.

Inden han blev ledsaget ud af retsbygningen af livvagter og politi, sagde Kurt Westergaard til Ritzau, at han ærgrer sig over sagen.

- Det er nødvendigt at statuere et eksempel engang imellem, sagde han som begrundelse for, at han havde bedt forbundet gå ind i sagen.