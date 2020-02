Der er nok at se til for de omkring 500 frivillige rådgivere hos Børnetelefonen. Nu skal ny teknologi hjælpe med til at sikre, at de mest akutte henvendelser bliver behandlet hurtigere, og at rådgiverne bliver opmærksomme på tegn på vold og overgreb.

Kunstig intelligens skal sikre hurtig hjælp til børn i krise

Det er mennesker af kød og blod, der tager telefonen og svarer på chatten, når børn i krise ringer eller skriver til Børnetelefonen.

Men fremover får de cirka 500 frivillige rådgivere bag tjenesten, der drives af Børns Vilkår, en hjælpende hånd fra den nyeste teknologi.

Det sker, når organisationen med kontorer i København og Aarhus vil begynde at anvende såkaldt kunstig intelligens.

Det går ud på, at en computer er med på sidelinjen, når en rådgiver kommunikerer med et barn.

- Vores forventning er, at det her system kan hjælpe os på to måder: For det første kan det rykke nogle børn, der er i en akut faresituation, frem i køen, så de kan få hurtigere hjælp, siger direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår.

- For det andet kan systemet hjælpe med at opfange ord og formuleringer fra børn, der udsættes for vold og overgreb, måske uden at de selv siger det direkte.

Det sker ved hjælp af avancerede algoritmer og erfaringer fra tidligere sager.

Systemet kan for eksempel fortælle rådgiveren, at ordvalget fra et barn med stor sandsynlighed indikerer, at barnet er udsat for vold.

Rasmus Kjeldahl sammenligner det med en kollega, der lytter med under samtalen og kommer med gule post it-lapper med idéer undervejs.

Direktøren for Børns Vilkår understreger, at alle børn fortsat vil være 100 procent anonyme, selv om den kunstige intelligens lytter med.

Når organisationen tager den nye teknologi i brug, handler det ifølge direktøren om to ting:

Dels at sikre, at også mindre erfarne rådgivere opfanger signaler fra børn, der udsættes for overgreb eller andre former for svigt.

Dels at sikre, at flere samtaler kan ekspederes, og flere børn hjælpes.

Den nye teknologi kan nemlig også overtage en del af rådgiverens arbejde efter en samtale.

Her skal et skema om samtalen udfyldes, og det kan systemet fremover klare.

Det skal frigøre tid til, at rådgiverne kan hjælpe endnu flere børn. Antallet af henvendelser stiger cirka 10 procent hvert år.

- Sidste år havde vi cirka 220.000 henvendelser til Børnetelefonen. Men det var kun 50.000-55.000 af dem, der førte til egentlige rådgivninger.

- Kan vi få kunstig intelligens til at reducere tidsforbruget til registrering og informationssøgning, så kan vi få flere børn igennem og skabe en endnu bedre tjeneste, siger Rasmus Kjeldahl.

Indførelsen af den nye teknologi vil ske gradvist, og første del ventes på plads inden sommer.