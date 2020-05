Kunstfamiliens matriark

- Det er rart at få et år foræret, siger Patricia Asbæk.

Måske er det for tidligt, at skrive om hendes 75-års fødselsdag - indtil hun kan være i selskab med sine bedste venner, er den halvrunde dag nemlig udskudt.

I 1975 åbnede hun Galerie Asbæk sammen med sin mand, Jacob. Siden har hun haft det danske kulturliv i et jerngreb - først som galleriejer, senere som kunstkonsulent.

Og selv om opgaverne som kunstkonsulent i øjeblikket er få, er der nok at tage fat i for Patricia Asbæk.

Det er ikke svært at forestille sig, at Kulturcentret CCA Andratx bliver styret med fast hånd af den strikse kulturmatriark, vi kender fra DR-serien om Familien Asbæk.

Erfaringen mangler i hvert fald ikke, hvis man spørger asbækfamiliens kulturoverhoved, der er født i Casablanca i Marokko som datter af en dansk far og en fransk mor.

Det fik man at vide, hvis man havde tændt for DR, da hun over for en potentiel køber bemærkede, at hun i hvert fald havde været i branchen lang nok tid til at vide, hvad dét og dét maleri skulle koste.

Selv om 75-års festen er udskudt, er fejringen ikke strøget fuldstændigt fra kalenderen. Den nærmeste familie bliver samlet i sønnen Martins nye hus og have.

På et senere tidspunkt får børnebørnene lov at komme til fødselsdag med chokolade, kage og balloner i den yngste søn Pilous sommerhus.

- Hvor kan jeg glæde mig over, at vores ellers ret spredte familie er samlet, og at alle er raske og ved godt mod, siger Patricia Asbæk.

- Det er ikke forundt så mange, og det er jeg meget taknemmelig over.