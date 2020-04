Kunsten har altid fulgt dronning Magrethe

Torsdag fylder dronningen 80 år, og i den anledning fortæller tidligere direktør for kunstmuseet Aros Jens Erik Sørensen og sangerinden Oh Land, hvordan de har oplevet dronningens passion for kunst.

For de har begge arbejdet tæt sammen med dronning Margrethe.

Jens Erik Sørensen var direktør for Aros, da dronningen udstillede på museet i Aarhus i 2013 sammen med nu afdøde prins Henrik.

Forud for åbningen gik halvandet år med at planlægge og opsætte udstillingen - et arbejde, som dronningen og prinsen var dybt involveret i.

- Man fornemmede tydeligt, at dronningen har en kæmpe ballast inden for kunst. Hun kender utroligt mange værker og har en holdning til kunsten, fortæller Jens Erik Sørensen.

Udstillingen med titlen "Pas de deux royal - et kunstnerisk møde" talte 150 værker - herunder prinsens skulpturer og digte og dronningens malerier, kirketekstiler og scenografier.

Jens Erik Sørensen beskriver dronning Margrethe som en "utrolig selvkritisk", men effektiv kunstner, der var let at samarbejde med.

Som han formulerer det:

- Der var ikke så meget bøvl.

- Dronningen er et utålmodigt menneske. Det skal ikke gå for langsomt. Helt konkret bruger hun akrylmaling, som tørrer hurtigere end oliemaling, når hun maler. Men hun stopper ikke, før hun har nået et godt resultat.

Én ting er at vise sin kunst frem. Noget andet er at bruge den som levende elementer i et større værk. Noget, som dronning Margrethe har gjort i teaterverdenen igen og igen.

Dronningen har designet kostumer og lavet dekorationer i adskillige balletforestillinger. To gange har hun arbejdet sammen med sangerinden Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius.

I 2016 var de sammen om balletforestillingen "Askepot", og i 2019 var de nogle af hovedkræfterne bag balletten "Snedronningen" - begge i Tivoli.

Nanna Fabricius Øland stod for musikken, mens dronningen kreerede dansernes kostumer til de to forestillinger.

Sangerinden mærkede hurtigt, at de trods forskellige baggrunde havde kærligheden til teater, musik og ballet til fælles.

- Mens jeg selv er taknemmelig for at få lov at udfolde mig kreativt, har jeg også kunnet fornemme en stor taknemmelighed hos dronningen for, at hun har mulighed for at dyrke sin kunst, samtidig med at hun er regent.

Samarbejdet med dronning Margrethe gik forbilledligt, fortæller sangerinden.

- Hun er meget udramatisk og god til at vige for andres idéer, men også god til at stå fast, når hun mener, at hendes egen mening er vigtig.

Dronningens 80-års fødselsdag skulle efter planen fejres med en balletgallaforestilling i Tivoli. Men forestillingen er blevet aflyst på grund af udbruddet af coronavirus.

Det samme er alle de øvrige officielle fejringer og begivenheder i forbindelse med dronningens runde fødselsdag.