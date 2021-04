Kunsten at lave prisvindende film

Tre kortfilm er det blevet til. Dertil er kommet to spillefilm, som til gengæld er blevet nærmest overdynget med ros.

Det tager ikke mange minutter at læse op på Peter Schønau Fogs cv. Instruktøren har nemlig ikke lavet særlig mange film.

Peter Schønau Fog, der fylder 50 den 20. april, er uddannet fra Den Danske Filmskole i 1999.

Og det var her, han lagde grundstenene til den senere succes. Hans afgangsfilm, "Lille Mænsk", blev af flere set som værende et potentielt startskud for en stor karriere.

Tidligere har han gået på Den Tjekkiske Filmskole og læst teatervidenskab på Københavns Universitet.

Debutspillefilmen kom med "Kunsten at græde i kor" i 2006. Den handler om en dysfunktionel familie med den 11-årige dreng Allan i centrum. Både Robert- og Bodilpriser gik til "Kunsten at græde i kor".

Succesen blev fulgt op med bravur, men der skulle gå mere end ti år. I 2017 kom filmen "Du forsvinder", som Det Danske Filminstitut indstillede til at være årets danske bud på en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film.

Filmen handler om karakteren Frederik, spillet af Nikolaj Lie Kaas, som har begået underslæb, men som måske har gjort det på grund af en personlighedsændrende hjernesvulst.

"Du forsvinder" endte med at glippe nomineringen til en Oscar. Men anmelderne var begejstrede for Peter Schønau Fogs værk.

Peter Schønau Fog har dog også haft andet end instruktion af spillefilm at se til.

Han har eksempelvis været projektredaktør på talentudviklingsordningen New Danish Screen fra 2010-2012.

Og måske skyldes de relativt få film også hans arbejdsproces, hvor han bruger lang tid på forarbejdet. Arbejdet med "Du forsvinder" har han eksempelvis tidligere omtalt som "en lang sej kamp".

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en lang sej kamp for at nå i land med en film, som af indholdsmæssig nødvendighed i den grad går imod strømmen, lød det fra Peter Schønau Fog i en kommentar til Ritzau i 2017.