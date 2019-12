Kunstduoen Letho bestående af Dann Thorleifsson (blå trøje) og Arne Leivsgard købte tidligere i år billedet "Paris Chic" af kunstneren Tal R for 600.000 kroner for at skære det i stykker og fremstille urskiver. Men det har Sø- og Handelsretten nu sat en stopper for. Her ses de foran det omstridte maleri.

Kunstduo må ikke lave ure af Tal R-maleri

Sø- og Handelsretten har med et midlertidigt forbud sat en foreløbig stopper for kunstduoen Lethos projekt med at lave urskiver af et kostbart maleri.

Prisen for frit at kunne vælge, hvilken del af maleriet "Paris Chic", der skulle indgå som skive i et ur, var nået op på hele 41.000 kroner, inden sagen for nylig endte i retten.

Arealet på en armbåndsurskive er kun nogle få kvadratcentimeter. Og den behøver ikke at være lavet af ædelmetal eller andre kostbare materialer for at opnå en høj værdi.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her