Kundby-dom står fast: Bliver ikke forsøgt ved Højesteret

Begrundelsen lyder, at sagen ikke rejser så principielle spørgsmål, at den også skal for Højesteret.

Det var 27. november, at Østre Landsret idømte pigen en straf på otte års fængsel for planer om at angribe to sjællandske skoler med hjemmelavede bomber.

Dermed afviste dommere og nævninger at rette sig efter en anbefaling fra Retslægerådet. Her mente eksperterne, at pigen er så farlig, at hun bør idømmes forvaring - det vil sige indespærring på ubestemt tid.

- Nu kan man sige, at der er en bagkant på otte år. Så vil jeg sige, at jeg som borger i det her land håber, at man til den tid har gjort op med de ting i hendes person, som gør, at hun er farlig, sagde anklager Kristian Kirk, som havde krævet forvaring, efter dommen.

Men det afviste landsretten. Straffen var dog stadig strengere end den, som byretten i foråret i år kom frem til. Her blev hun idømt seks års fængsel.

Selv om straffen blev skærpet med to år i landsretten, var det stadig en lettelse for den 17-årige pige, at det ikke endte med forvaring.

- Seks års fængsel som i byretten havde selvfølgelig været det optimale. Men otte år er også en kæmpe lettelse.

- Det er klart, at vi har været utroligt bange for, at retten skulle idømme hende forvaring, sagde pigens forsvarer, Mette Grith Stage, efter dommen i Østre Landsret.

Den dømte pige var blot 15 år, da hun fra sit hjem i Kundby, der ligger tæt ved Holbæk, lagde planer om at bombe to skoler på Sjælland.

Målet var Sydskolen i Fårevejle, hvor hun selv gik i en periode, og den jødiske Carolineskolen i København.

Hun nåede dog ikke at udføre nogen af angrebene, før hun blev anholdt 13. januar 2016.