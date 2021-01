Kun busser med ubemandede selvbetjeningsløsninger må afvise at tage imod kontanter. (Arkivfoto)

Kun nogle busser må sige nej til kunders kontanter

Flere trafikselskaber ville sidste år ikke lade kunderne betale for deres billetter med kontanter på grund af risikoen for coronasmitte.

Kontanter må dog kun afvises, hvis busserne er indrettet med ubemandede selvbetjeningsløsninger.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Den kommer, efter at flere kunder har klaget over selskaberne.

En ubemandet selvbetjeningsløsning forudsætter, at buschaufførerne kun er ansat til at føre busserne.

De skal altså ikke sælge billetter. De skal heller ikke kontrollere, om der er betalt for rejsen.

- Hvis trafikselskaberne vælger at indrette selvbetjeningsmiljøer i busserne og derfor ikke modtager kontanter, så skal de tydeligt oplyse passagerne om det.

- Passagerne skal have mulighed for at sikre sig en billet, før de stiger på bussen, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Nogle busser var allerede indrettet, så kontanter kunne afvises. Det gjaldt hos Movia. Selskabet har blandt andet knap 450 buslinjer på Sjælland.

Det var dog ikke tilfældet for Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab og Sydtrafik. Her blev muligheden for at betale med kontanter genoptaget.

Det kan dog også her blive svært for kunderne at betale med kontanter.

Ifølge Forbrugerombudsmanden vil de nu ændre busserne til de ubemandede løsninger. Det skyldes de seneste coronarestriktioner.

Ifølge betalingsloven må en virksomhed generelt ikke afvise kontanter, hvis den tager imod andre former for betaling. For eksempel betalings- eller rejsekort.

Reglen gælder dog ikke ved fjernsalg - eller ubemandede selvbetjeningsmiljøer.