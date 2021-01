Send til din ven. X Artiklen: Kun få smittede benytter gratis hotelophold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kun få smittede benytter gratis hotelophold

1712 smittede valgte sidste år at isolere sig på et af de hoteller, som kommunerne stiller til rådighed for coronasmittede. Ny aftale kan give flere brugere.

Danmark - 19. januar 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Hvis man bliver smittet med coronavirus i Danmark, kan man i nogle tilfælde få tilbud om at tjekke ind på et hotel, mens man er syg. Det skal være med til at bremse smitten. Men kun få benytter sig af tilbuddet, skriver Politiken. 1712 smittede valgte sidste år at isolere sig på et af de hoteller, som kommunerne stiller til rådighed for coronasmittede.

