Kun en ud af 100 med covid-19 går i isolation på coronahotel

Eksperter påpeger, at der er stor fare for at smitte familiemedlemmer, hvis man isolerer sig derhjemme.

Siden sidste sommer har danskere med covid-19 haft mulighed for at gå i isolation på hoteller og vandrerhjem, som landets kommuner har stillet til rådighed. Men der har været langt mellem dem, der har benyttet tilbuddet.

1712 smittede indkvarterede sig sidste år på et coronahotel, skriver Politiken. Det svarer til 9,5 promille. Eller lidt under en ud af 100 smittede.

Avisen har modtaget opgørelsen fra Sundhedsministeriet, som har samlet kommunernes indberetninger.

Tallene bekymrer flere eksperter. De påpeger, at de færreste danskere har mulighed for at isolere sig tilstrækkeligt i hjemmet.

Dermed risikerer de at give smitten videre til dem, de deler husstand med.

Professor i epidemiologi Thorkild Sørensen fra Københavns Universitet advarede i foråret om, at isolation i hjemmet ikke kan bryde smittekæderne.

Senere fik kommunerne pligt til at tilbyde ophold på coronahotel.

- Kun en lille del af befolkningen, den mest velstående del, har rimelige muligheder for at gå i effektiv selvisolation.

- De nye initiativer til testning og opsporing af de smittede og deres kontakter er helt nytteløse, hvis ikke de positive ender i isolation, siger han til Politiken.

Også afdelingslæge Christian Wejse på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital ærgrer sig over, at ikke flere isolerer sig på hotellerne.

- Det er klart, at husstanden er den mest udbredte smittevej, fordi vi er tæt sammen i hjemmet, siger han til Politiken.

Måltiderne på coronahotellerne blev gjort gratis 1. december i håb om, at det ville tiltrække flere danskere. Men det har ifølge Sundhedsministeriets opgørelse ikke gjort nogen særlig forskel.

Både De Radikale og Enhedslisten siger til Politiken, at der skal gives mere information om muligheden for at gå i isolation på hotel.

Partierne forventer dog, at flere vil blive opmærksomme på tilbuddet, efter det er blevet muligt at inddrage kommunerne i smitteopsporingen.

Dermed kan de tage kontakt til de smittede og oplyse om hotellerne.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der styrer opsporingen.