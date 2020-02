Kun 5 ud af 117 millioner er tilbage efter Brittas bedrageri

Kun værdier for cirka fem millioner kroner har konkursboet efter Britta Nielsen kunnet finde indtil nu.

Det drejer sig især om friværdier i ejendomme i Hvidovre, i Sverige og i Sydafrika samt om indestående på konti.

I løbet af 25 år tilegnede Britta Nielsen sig i alt cirka 117 millioner kroner fra det offentlige, mens hun var ansat i Socialstyrelsen, har byretten slået fast.

Konkursboet har for tiden en tvist med Britta Nielsen om kapitalpension, oplyser kuratoren til TV 2 News.

Ifølge anklagemyndigheden aftog den 65-årige kvindes tre børn en stor del af de penge, som blev suget ud af Socialstyrelsens kasse. De tre er tiltalt for groft hæleri for cirka 51 millioner kroner. Denne sag kommer for retten senere.

Britta Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018. Dagen før blev hun meldt til politiet.

I forbindelse med efterforskningen blev Britta Nielsen internationalt efterlyst, og det viste sig, at hun opholdt sig i Sydafrika.

Hun blev anholdt 5. november i Johannesburg og få dage senere udleveret til Danmark, hvor hun siden har været varetægtsfængslet.