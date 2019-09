Kulturministeren slækker tøjler for Danmarks Radio

Sådan lyder det fra kulturministeren, som i en pressemeddelelse oplyser, at hun sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet ændrer DR's public service-kontrakt.

Danmarks Radio må igen skrive lange, dybdegående artikler, og samtidig sættes et krav om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed, i bero.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil se nærmere på kontrakten i forbindelse med de kommende medieforhandlinger, som tidligst kan begynde i 2020.

Men med et tillæg til DR's nuværende kontrakt vil hun ændre en række public service-forpligtelser øjeblikkeligt.

Det gælder blandt andet kravet om, at DR ikke må skrive lange artikler.

- Kravet om, at DR skal afholde sig fra at publicere dybdegående artikler online har fra starten været et fejlskud.

- Det er både uambitiøst og en meningsløs begrænsning af DR's journalistiske arbejde, lyder det fra ministeren i pressemeddelelsen.

Samtidig skal kravet om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed i et søgbart arkiv, sættes i bero, indtil spørgsmålet er afklaret som led i en ny medieaftale.

Når der skal ændres i antallet af DR's radio- og tv-kanaler, skal det heller ikke længere godkendes af kulturministeren, før DR ansøger om godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.

Det skal styrke armslængden til DR, lyder det.

I SF er man begejstret for ændringerne, for den tid, hvor mediepolitikken blev dikteret af politikere, som ville kontrollere DR, er ovre, lyder det fra medieordfører, Jacob Mark.

- Nu giver vi mere frihed tilbage til DR til at lave godt indhold på den måde, der giver bedst mening for dem, og det er vi glade for.

- Næste mål er at afskaffe de kommende besparelser på DR, siger han i pressemeddelelsen.

For nylig fik radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz lov at fortsætte, selv om det har været varslet, at de skulle lukke.

DR's nuværende public service-kontrakt gælder for perioden 2019-2023 og er en udmøntning af sidste års medieaftale indgået mellem V, K, LA og DF.