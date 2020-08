Kulturminister Joy Mogensen (S) skriver på Facebook, at hun er blevet inspireret af tv-værten Sofie Linde og nu beder om besked om aflønningen af mandlige og kvindelige værter på DR og TV2. (Arkivfoto).

Kulturminister vil have besked om ligeløn i DR og TV2

Kulturminister Joy Mogensen (S) har bedt bestyrelsesformændene for DR og TV2 forklare, hvordan de aflønner mandlige og kvindelige værter.

Det skriver kulturministeren på Facebook.

Anmodningen kommer i kølvandet på en udmelding fra tv-værten Sofie Linde.

Som vært i "Zulu Comedy Galla" berettede hun om en tidligere kollega i DR, der havde bedt hende udføre oralsex på ham.

Hun gav også udtryk for sin frustration over manglende ligestilling og ligeløn mellem mænd og kvinder.

Det satte tanker i gang hos kulturministeren.

- Har tænkt meget over Sofie Lindes opgør med sexisme, som jeg virkelig håber ikke stadigvæk findes i dansk public service.

- Men i stedet for kun at håbe, synes jeg også, at det kræver noget af mig som kulturminister.

- Så jeg har her til morgen besluttet at bede DR's og TV2's bestyrelsesformænd forklare, hvordan de aflønner mandlige og kvindelige værter, skriver Joy Mogensen.

Hun takker samtidig Sofie Linde for inspirationen.

Sofie Linde skrev i sidste uge på sin Instagram-profil, at meget af talen, hun holdt som vært i showet, handler om manglende ligestilling mellem kønnene.

- Jeg holdt en tale, der i store træk handlede om, at der i 2020 stadig ikke er ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark.

Hun har ikke ønsket at oplyse, hvem der søgte at presse hende til at udføre oralsex.

DR har talt med hende om sagen og respekterer, at hun ikke ønsker at gå videre med den, blev det oplyst i sidste uge.