Kulturminister vægter afgørelse om radioudbud højt

- Det ligger højt på min dagsorden, at vi kan få en hurtig afklaring. Jeg vil derfor drøfte sagen med medieordførerne, så snart det kan lade sig gøre, lyder det fra ministeren.

Torsdag aften oplyste Radio- og tv-nævnet, at beslutningen om at uddele sendetilladelsen skulle udskydes. Det bliver den i første omgang i 14 dage, men den kan udskydes igen derefter, oplyste Slots- og Kulturstyrelsen.

Det skyldes den aftale, som danner grundlag for den nye socialdemokratiske regering, der er tiltrådt torsdag.

Udbuddet af FM-radiokanalen var en del af et omdiskuteret medieforlig, som den netop afgåede regering indgik sammen med Dansk Folkeparti.

Ifølge Radio- og tv-nævnet er der ikke længere flertal bag medieaftalen, der var grunden til udbuddet.

I dag har Radio24syv sendetilladelsen, men den udløber 31. oktober, og radioen besluttede sig for ikke at genansøge.

Forløbet har været elendigt, vurderer Anders Krab-Johansen, administrerende direktør i Berlingske Media, der ejer størstedelen af selskabet bag Radio24syv.

- Det er ret tydeligt med hele det her forløb, at rammerne er elendigt skruet sammen. Det er rigtig vanskeligt at drive et medie på de vilkår.

- Hvis man skal drive medier, ansætte gode folk, købe teknologi og have kunder ude på den anden side - om det er lyttere eller læsere - er der brug for at vide, hvilke rammer man arbejder indenfor, siger han.

Radio- og tv-nævnet har kun modtaget én godkendt ansøgning. Den er fra Radio FM4 A/S, der består af flere regionale medier.

Særligt kravet om, at udbuddet skal have over 70 procent af sine ansatte 110 kilometer væk fra København, er blevet stærkt kritiseret for at være møntet på netop Radio24syv.

Spurgt til, hvorvidt Berlingske overvejer at byde på sendetilladelsen, hvis det bliver under andre vilkår, svarer Anders Krab-Johansen:

- Jeg er helt holdt op med at kommentere alle de mærkelige udspil, kommentarer og ændringer, der kommer.

Han tilføjer, at Berlingske Media først vil tage stilling, hvis der kommer et konkret udbud, der er interessant for dem.