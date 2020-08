Kulturminister erkender fejl om biografer og sommerpakke

Den pakke gjorde blandt andet, at museer kunne få støtte til at tilbyde halv pris på entré. Men her var biograferne ikke inkluderet.

Kulturministeriet har haft en forkert tolkning af støttereglerne i forhold til biografer, og derfor kunne biograferne have været en del af sommerpakken.

Det skriver kulturminister Joy Mogensen (S) i en skriftlig udtalelse.

- Regeringens indstilling har hele tiden været, at man skulle hjælpe de danske biografer, det har alene været et spørgsmål om hvordan. Den oprindelige vurdering viser sig nu formentlig at være forkert, skriver Joy Mogensen.

I kommentaren adresserer hun også sin bekymring for de danske biografer under coronakrisen.

- Jeg er flere steder blevet skudt i skoene, at jeg ikke bekymrer mig om danske biografer og ikke kan se deres udfordringer. Det er helt skævt. Biografer er selvfølgelig kultur, og en række danske biografer modtager også løbende kulturstøtte fra Kulturministeriet.

Hun understreger derfor også, at biografer bør have støtte i netop igangværende forhandlinger om en økonomisk håndsrækning grundet coronakrisen.

Lars Werge, direktør i Danske Biografer, er glad for erkendelsen.

- Det er jo dejligt, for det har været en forbandet sommer for biograferne, hvor vi har følt os efterladt på perronen. siger han.

Biograferne har holdt lukket i over to måneder under coronakrisen, hvilket har ramt hårdt økonomisk.

Efter de er åbnet igen, er det sket med forebyggende tiltag, der sikrer mindst mulig risiko for spredning af smitte med coronavirus.

Blandt tiltagene har været at sørge for tomme sæder mellem kunderne.

Desuden har biograferne været yderligere udfordret af, at flere film er blevet udskudt, og der ikke har været store premierefilm som trækplaster efter genåbningen.

Det kan dog ændre sig med storfilmen "Tenet", der har premiere onsdag, og som ventes at trække mange kunder i biografen.