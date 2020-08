Kulturminister: Spillesteder er ikke natklubber

Flere partier har efterspurgt, at der differentieres mellem natklubber og spillesteder. Intensiteten er anderledes og kan lettere styres på spillesteder, lyder ræsonnementet.

Spillestedernes brancheorganisation udtalte onsdag, at de ønsker at kunne lukke flere mennesker ind, fordi det for mange lige nu ikke er muligt at afholde koncerter uden et underskud.

Folketingets partier mødes klokken 14 for at diskutere fase 4 i genåbningen af Danmark.