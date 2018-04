Kulturminister: Den samlede mediestøtte vil falde

- Den samlede mediestøtte vil falde. Men det betyder ikke, at public service-indholdet bliver ringere eller mindre.

- Hvis man giver mere fleksible muligheder for at tjene penge på reklamer og for at sende musik og genudsendelser, er det et spørgsmål om indhold, mere end det er et spørgsmål om, hvor mange kroner der tilflyder, siger Bock.

Regeringen lægger op til et medieforlig gældende fra 2019 til 2023.

Den vil blandt andet sælge 40 procent af TV2, og TV2-regionerne skal spare to procent om året de kommende fem år.

DR skal skæres med 20 procent. Det skal blandt andet ske ved at lukke to af mediets i alt seks tv-kanaler. Besparelsen skal indfases i de kommende fem år, så DR ender med at skulle spare sammenlagt 773 millioner kroner.

Public servicepuljen øges i løbet af forligsperioden fra 35 millioner kroner årligt til omkring 220 millioner kroner årligt.

Når den gældende sendetilladelse til Radio24syv udløber ved udgangen af oktober 2019, genudbydes radiokanalens sendeplade.

Kanalen udbydes med en reduktion på 33 procent, hvis det står til regeringen. Kanalen mister dermed en tredjedel af sin bevilling.

Ifølge udspillet skal digitale medier have samme momsfritagelse, som de trykte aviser får i dag.

Og der etableres en pulje med henblik på støtte til distrikts- og ugeaviser på grund af mediernes betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.