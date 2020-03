Kulturkrigeren Kristen kom på tinge

Det startede et liv i kamp mod kultureliten. Først via Peter Rindals kamp mod elitær kultur i midten af 1960'erne og senere i Mogens Glistrups Fremskridtspartiet.

Her kom vestjyden med det iltre temperament og det levende sprog i Folketinget ved jordskredsvalget i 1973.

På tinge fortsatte han sit verbale håndgemæng med den kulturelite og det snobberi, der var ham så inderligt imod.

Eksempelvis på et vælgermøde i 1983, hvor han rasede mod børnebogen "Barn og barn imellem", en samling frække børnerim.

- Den er skrevet af en herre, der hedder Kristen Bjørnkjær. Jeg skammer mig over at have sådan et perverst svin som navnebror.

- Jeg sagde "perverst svin". Og det vil I også sige, når i har læst den. Men den findes altså på børnebiblioteket. Og det skulle være kultur!, sagde Kristen Poulsgaard.

Han læste herefter et af rimene op og sikrede det dermed en udbredelse langt ud over landets skolegårde.

Poulsgaard nåede at sidde 17 år i Folketinget og få en plads i præsidiet. I 1990 røg han ud, og i 1995 kollapsede det parti, han havde viet sit liv til.

På landsmødet det år blev hovedbestyrelsen - bestående af den mere polerede og samarbejdssøgende fløj i partiet - nedstemt flere gange uden at trække sig. Fløjen bestod blandt andre af Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl.

Det fik en synligt ophidset Poulsgaard til at tage talerstolen og med hakkende røst ytre de ord, der siden har klistret til ham.

- Jeg har aldrig været så ked af at stå på en talerstol som nu. Kristian Thulesen Dahl og de andre tør ikke lægge deres skæbne i jeres hænder.

- Det er for dårligt! Tøsedrenge!

Tøsedrengene forlod kort efter partiet og skabte Dansk Folkeparti. Trods flere forsøg kom Kristen Poulsgaard aldrig tilbage i dansk politik.

Sunket i glemslen er han dog ikke. På sin 80-års fødselsdag fik han et kort fra Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup, nu DF, underskrevet "Mange gode tanker fra tøsedrengene".

Den aldrende ordkæmper havde dog samme år ikke strakt våben endnu. Adspurgt af TV2, om han stadig mente, at Kristian Thulesen Dahl var en tøsedreng, sagde han:

- Han træffer i hvert fald de populære beslutninger. Og det gør tøsedrenge vist nok.