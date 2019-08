Kulturforsker: Smukfest er vigtig for dansk popmusik

I dag er Skanderborg Festival det vigtigste sted i Danmark for den mere folkelige og traditionelle popmusik, vurderer lektor og kulturforsker på Roskilde Universitet Fabian Holt.

Regn, optrædende musikere som skiftedes til at tømme toiletspande og 600-1000 betalende gæster.

- Smukfest er en institution i dansk kulturliv, og mange af de vigtigste musikere inden for dansk rock- og popmusik er vendt tilbage dertil for at optræde år efter år, forklarer han og uddyber:

- Andre festivaler promoverer sig på at være en mere international og eksperimenterende profil, men det har Skanderborg ikke dyrket på samme måde, og der har vist sig at være et stort publikum til det.

Skanderborg Festival er en non-profit organisation, hvor alt overskud geninvesteres.

Men foreningsmodellen er under pres.

- Den ikke-kommercielle foreningsform er enorm vigtig for de sociale relationer og den kultur, der kan udvikles omkring en festival.

- I de sidste årtier er foreningsformen blevet presset af internationale firmaer, som driver festivaler i et rent økonomisk perspektiv. Det har sat pres på at præsentere flere globale popnavne, siger Fabian Holt.

Hos Skanderborg Festivalklub, som er arrangør af Skanderborg Festival, mener man dog, at det går rigtig godt.

- Smukfest ligner både en organisation, et fællesskab og en festival i rigtig god form. Vi vil altid tænke nyt og udfordre det gamle. Det tror jeg har båret de mennesker, som har været med til at skabe Smukfest, siger Poul Martin Bonde, som er talsmand og formand for Skanderborg Festivalklub.

- Den har aldrig stået stille, for der er en stor virketrang og lyst til at prøve noget nyt. Sådan lidt Pippi-agtigt: "Det har vi aldrig prøvet, så det kan vi sikkert sagtens", siger han.

Campingområdet KærligHeden åbnede søndag den 4. august. Festivalpladsen med musikken åbner onsdag den 7. august.