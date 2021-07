Kulturarv i fare: Intet overblik over truede kirkegårde

Ved Jyllands østkyst, på Mols, står en af danmarkshistoriens helt store samfundsmæssige omvæltninger at læse på Tved Kirkegård. Her er 50 6-personers gravsteder bevaret, så de afspejler landboreformerne sidst i 1700-tallet: Da hoveriet blev opløst, og fæstegården blev bøndernes egen, fik de også deres egen parcel på kirkegården.

Den Bruunske Familie­begravelse ved Viborg, som Kristeligt Dagblad fortæller om, er et andet eksempel på lokalhistorie på kirkegården. Her beretter landets største familiegravsted om en familie, der bragte industrialiseringen til Midtjylland.

De lokalhistoriske kirke­gårde er vigtig kulturarv, men der findes i Danmark intet overblik over, hvor de ligger, og ingen beskyttelse af dem, kritiserer flere kirkegårds­eksperter.

- Der er ikke et nationalt overblik over kirkegårdenes kulturværdier, og de forsvinder med stor hast. Det er absolut ønskeligt, at der bliver lavet en registrant, der har fokus på kirkegårdenes kulturværdier, siger Mette ­Fauerskov, landskabsarkitekt, kirkegårdskonsulent i Aarhus Stift og næstformand i Foreningen for Kirkegårdskultur.

Også Mogens B. Andersen, kirkegårdskonsulent i Aalborg Stift, ønsker nationale tiltag for at kortlægge de bevaringsværdige kirkegårde.

- Det overblik er nødvendigt, for man skal have værdierne udpeget, inden de forsvinder, fordi ingen er opmærksom på deres værdi, siger han.

En kirkegård er et dynamisk sted, der forandres i takt med, at gravsteder sløjfes for at give plads til nye generationer. I den proces risikerer man at udslette gamle strukturer som for eksempel den i Tved, hvis kulturværdierne ikke er udpeget.