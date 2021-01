Kultinstruktøren der vendte tilbage efter 25 år

Den populære series skaber, David Lynch, instruerede to sæsoner og en enkelt film i universet i 1990'erne. Men herefter blev serien lukket på grund af faldende seertal.

25 år efter - i 2015 - vendte Lynch tilbage i rollen som instruktør på en tredje sæson.

Onsdag den 20. januar fylder den anerkendte multikunstner 75 år.

De to første sæsoner af "Twin Peaks" løb over skærmen i 1990 og 1991. Den stemningsfyldte serie foregår i den lille by Twin Peaks, hvor FBI-agenten Dale Cooper skal opklare mordet på den plagede teenager Laura Palmer.

Foruden de to sæsoner af serien instruerede David Lynch i 1992 spillefilmen "Twin Peaks: Fire Walk with Me".

I et af de sidste afsnit af serien ser man karakteren Laura Palmer hviske "vi ses om 25 år" til Dale Cooper.

Og det blev til et "på gensyn". For i 2017 fik en tredje sæson verdenspremiere med David Lynch som instruktør.

Lynch har dog ikke kun erfaring som filminstruktør. Hans kreative sind har præget hele hans livs.

Karrieren begyndte ved et staffeli som kunststuderende i Philadelphia, hvor han ved en tilfældighed blev introduceret til filmmediet.

Efter en række stærkt eksperimenterende kortfilm fik han sin spillefilmdebut i 1977 med den surrealistiske horrorfilm "Eraserhead", men det var dramaet "Elefantmanden", som i 1980 for alvorlig gjorde Lynch kendt.

Filmen blev nomineret til otte Oscar-statuetter, men vandt dog ingen.

Siden fulgte "Dune" og "Vilde Hjerter", som alle ramte plet hos både anmeldere og publikum.

I de 25 år, der gik mellem anden og tredje sæson af "Twin Peaks", har David Lynch med begrænset succes instrueret en stribe kort- og spillefilm, optrådt i en række mindre roller som skuespiller samt komponeret og udgivet musik i eget navn.

Han er også vendt tilbage til sit kreative udgangspunkt - de surrealistiske malerier og skulpturer - som blandt andet kunne opleves i København i 2010.

Siden 2009 har Lynch været gift med skuespillerinden Emily Stofle, som er hans fjerde kone.

Han har fået fire børn - to af hvert køn - med flere forskellige kvinder. Hans ældste datter er 52 år. Den yngste er otte.